Головна Новини
25 травня • оновлено в 00:12
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Підраховано кількість смертей від COVID-19 після матчу Ліги чемпіонів

Читати матеріал російською

Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Ліверпулем" і "Атлетіко" привів мінімум до 41 додаткової смерті від COVID-19, повідомляє The Sunday Times з посиланням на компанію Edge Health, яка провела дослідження.

Меморіал Хіллсборо на стадіоні "Енфілд" в Ліверпулі

Меморіал Хіллсборо на стадіоні "Енфілд" в Ліверпулі

Цифра була отримана при моделюванні наслідків прильоту іспанських уболівальників в Ліверпуль і в порівнянні числа смертельних випадків в місцевих лікарнях. Дані отримані від Національної служби охорони здоров'я Великобританії.

Всього на стадіоні "Енфілд 12 березня були присутні 52 тисячі вболівальників, з них три тисячі - фанати "Атлетіко". Матч завершився перемогою іспанської команди з рахунком 3:2 в додатковий час. Клуб вийшов у чвертьфінал ЛЧ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Аталантою" і "Валенсією", який відбувся 19 лютого на міланському "Сан-Сіро", назвали головною причиною спалаху коронавiрусу в Італії.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Коронавірус Ліга чемпіонів
Тег
ФК Ліверпуль
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 20 986.

    Вилікувалися: 7108. Померли: 617.

  • У світі захворіли понад 5,3 млн осіб, загинули – більше 340 тисяч.

  • В Італії виявили новий побічний ефект коронавірусу – починаються проблеми зі щитовидкою.

  • Вчені назвали дати закінчення пандемії в країнах-епіцентрах.

  • Зеленський заявив про другу хвилю коронавірусу і закликав Україну готуватися.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
fnatic
VS
Team Spirit
Победа Team Spirit с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
Virtus.pro
VS
1WIN
Победа Virtus.pro с форой в -1,5 карты
1.50 Сделать ставку
Winstrike
VS
Espada
Победа Winstrike
1.50 Сделать ставку
forZe
VS
NaVi Junior
Победа NaVi Junior с форой в +1,5 карты
1.87 Сделать ставку
FURIA
VS
Chaos
Победа FURIA с форой в -1,5 карты
1.55 Сделать ставку
Боруссия Д
VS
Бавария
Боруссия Д не проиграет
2.02 Сделать ставку
БАТЭ
VS
Динамо Брест
Победа БАТЭ
1.72 Сделать ставку
Гамбург
VS
Арминия
Инд. тотал Арминии меньше 1
2.05 Сделать ставку
Хольштайн
VS
Штутгарт
Победа Штутгарта
2.10 Сделать ставку
Карлсруэ
VS
Бохум
Обе забьют
1.60 Сделать ставку