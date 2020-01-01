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1 січня • оновлено в 23:47
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Підглянув: Моуріньо зробив неймовірний вчинок на матчі і був покараний

Підглянув: Моуріньо зробив неймовірний вчинок на матчі і був покараний
Ніхто не очікував такого від португальця
2.2т Читати матеріал російською

Головний тренер "Тоттенхема" Жозе Моуріньо отримав незвичайну жовту картку в матчі 21-го туру чемпіонату Англії з футболу в Прем'єр-лізі з "Саутгемптоном" (0:1).

Моуріньо підглядає в блокнот

Моуріньо підглядає в блокнот

кадр з трансляції

В ході другого тайму португалець опинився в технічній зоні суперника і заглянув в блокнот тренера "Саутгемптона". Головний арбітр зустрічі Майк Дін за таку поведінку покарав Жозе попередженням.

"Я був грубий, але я був грубий з ідіотом. Я точно заслужив картку. Я перекинувся нехорошими словами з тим хлопцем [одним з тренерів" Саутгемптона "], - прокоментував інцидент наставник лондонців.

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"Хотів покликати його в роздягальню": Моуріньо несподівано уникнув ганьби в Лізі чемпіонів

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центральному матчі 15-го туру англійської Прем'єр-ліги між "Манчестер Юнайтед" і "Тоттенхемом" трапився курйозний епізод, коли гравець господарів ледь не травмував Жозе Моуріньо.

Деніел Джеймс полетів за межі поля в результаті грубого порушення з боку Харрі Вінкс і головою врізався в ногу Моуріньо, який знаходився біля технічної зони

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпіонат Англії
Особа
Жозе Моуріньо
Місце
Англія
Теги
Тоттенхем Хотспур ФК Саутгемптон
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