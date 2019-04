Перший в історії! Мессі встановив неймовірний рекорд в Іспанії

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі, взявши участь в матчі 31-го туру чемпіонату Іспанії проти "Атлетіко" (2:0), встановив абсолютний рекорд Прімери.

Капітан збірної Аргентини став першим футболістом в Іспанії, якому вдалося добути 335 перемог в елітній національній першості.

За цим показником 31-річний Мессі перевершив екс-голкіпера "Реала" Ікера Касільяса (334).

🔥3⃣3⃣5⃣🔥



Leo Messi now has more wins than any player in #LaLigaHistory ! (335) pic.twitter.com/dEGc5G1BgB