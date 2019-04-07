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Перший в історії! Мессі встановив неймовірний рекорд в Іспанії

1.9тЧитати матеріал російською

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі, взявши участь в матчі 31-го туру чемпіонату Іспанії проти "Атлетіко" (2:0), встановив абсолютний рекорд Прімери.

Капітан збірної Аргентини став першим футболістом в Іспанії, якому вдалося добути 335 перемог в елітній національній першості.

За цим показником 31-річний Мессі перевершив екс-голкіпера "Реала" Ікера Касільяса (334).

Відзначимо, що в цій зустрічі Лео забив гол.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Мессі забив фантастичний м'яч в чемпіонаті Іспанії. Аргентинський футболіст відкрив рахунок неймовірним ударом зі штрафного.

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Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Ліонель Мессі
Місце
Іспанія
Тег
ФК Барселона
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