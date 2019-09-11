Перші на Євро: всі варіанти України для виходу на ЧЄ-2020 уже в жовтні

У кваліфікації Євро-2020 завершився черговий тур, який став поки найемоційнішим для збірної України — "синьо-жовті" однією ногою зайшли до чемпіонату Європи!

Перемога над Литвою (3:0) ще більше зміцнила наші позиції, і вже в наступному турі за певних розкладів може остаточно оформити путівку на Євро. Однією з перших, на секундочку. Але з іншого боку, нікуди не зникає й найгірший сценарій (нехай і досить гіпотетичний), що Україна може зовсім пролетіти повз Євро...

OBOZREVATEL прораховує всі можливі варіанти для збірної України на фінішній прямій кваліфікації та розповідає, коли українським уболівальникам можна готуватися святкувати вихід на ЧЄ.

Нинішнє становище збірної України у відбірковій групі

Решта матчів групи В

11.10.2019

Україна — Литва

Португалія — Люксембург

14.10.2019

Україна — Португалія

Литва — Сербія

14.11.2019

Сербія — Люксембург

Португалія — Литва

17.11.2019

Сербія — Україна

Люксембург — Португалія

Варіант 1: найреалістичніший

Тут і в цілому ми беремо за константу перемогу України в наступному турі над Литвою. Аж надто слабкі литовці, щоб у Харкові в найважливішому для українців матчі відібрати у нас очки.

З Литвою в першому матчі в українців все пройшло без проблем

Тому в наступному турі в нашій групі очікується зміцнення позицій лідерів — України та Португалії, яка, ймовірно, обіграє вдома Люксембург. І тут все підходить до очної зустрічі України та Португалії. Навіть нічия в цьому матчі на 100 відсотків виводить нас на Євро. З якого місця — як кажуть в Одесі, "будемо подивитися". Але так Сербія навіть із максимальним набором очків не змістить Україну нижче 2-го, прохідного місця.

Варіант 2: боротьба до кінця

Але навіть якщо команда Андрія Шевченка й поступиться Португалії після домашньої перемоги над Литвою, трагедії з цього робити не варто. Тоді путівку на Євро-2020 доведеться добувати в Сербії.

У Львові Україна просто знищила Сербію — 5:0

Заняття не з приємних, але навіть у разі вищезгаданого розкладу ми поїдемо в Белград із очковим запасом, а головне — з класними особистими показниками в очних зустрічах. Так-так, тими самими 5:0 у Львові. Тому навіть програш Сербії в останньому турі не страшний Україні в цілому, якщо це не фіаско більше 0:5. Якщо серби відіграють 5 м'ячів різниці в очних зустрічах і заб'ють ще, за додатковими показниками вони будуть вищі від України. Але це майже неймовірний сценарій.

Водночас такий розклад розглядається тільки у випадку максимального набору очок самою Сербією в матчах із Литвою (виїзний) та Люксембургом (вдома). З литовцями ніби все й зрозуміло, а ось у перемозі сербів у Белграді над люксембуржцями 100-відсоткової впевненості немає.

Варіант 3: сумний

Україна оступається в домашньому матчі з Литвою (припустимо, нічия) і впритул підпускає до себе Португалію. В такому випадку розклади для українців загалом похмурі — потрібно набирати очки і з Португалією, і з Сербією. До того ж обов'язково мінімум раз перемогти.

Національна команда України перед матчем у Литві

За такого сценарію, якщо не виграємо у Литви в Харкові, нас врятує тільки перемога над Португалією в Києві. Так не доведеться їхати в Белград "із оглядкою". В іншому ж випадку, якщо серби до останнього туру візьмуть все своє, то Україні в Белграді вже ніяк не можна буде оступатися, "рятівною" буде тільки нічия.

Що в підсумку?

Поки ж найімовірнішим виглядає прогноз, де Україна перемагає Литву та розділяє очки з Португалією в Києві, оформляючи путівку на Євро до поїздки в Сербію. Не обіграти литовців на своєму полі треба ще постаратися, а з Португалією нинішній команді Шевченка впору змагатися навіть за перемогу (крім того, теж на своєму стадіоні).

Українці вже встигли розчарувати багатьох суперників, зокрема Кріштіану Роналду

Хоча ці розмови можуть так і залишитися вічно теоретичними, адже все ґрунтується на подальших максимальних успіхах Сербії. Однак якщо Україна переможе Литву, а серби в матчах, що залишилися (Литва і Люксембург) хоч раз втратять очки, — ми вже на Євро.

Україна на порозі досягнення

Збірна України вже ламає колишні топдосягнення, але також може домогтися звання одного з перших учасників Євро-2020. У разі нашої перемоги над Литвою і втрати очок Сербією в наступному турі Україна вже не опуститься нижче 2-го місця, у такий спосіб отримуючи путівку на ЧЄ.

На подібне зараз можуть розраховувати тільки гранди світового футболу, але не всі. У жовтні "залізно" вийти на Євро можуть лише Англія, Португалія, Іспанія, Бельгія, Італія і Росія.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!