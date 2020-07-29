Перша зустріч Луческу і Гусєва потрапила на відео

28 липня новий головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу побував на тренувальному матчі "Динамо" U-19, де поклав квіти до пам'ятника Валерію Лобановському і вперше перетнувся зі своїм майбутнім помічником – Олегом Гусєвим.

Румунський фахівець у перерві гри тепло привітався зі знаменитим динамівцем. Відео моменту рукостискання з'явилося на Youtube-каналі "Бомбардир".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у цей день ультрас київського "Динамо" влаштували акцію протесту біля стадіону куди приїхав Мірча.

23 липня колишній тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу став новим головним тренером "Динамо" замість відправленого у відставку Олексія Михайличенка.

Через чотири дні після призначення з'явилася заява за підписом румунського тренера, в якому він відмовляється від роботи з київським клубом.

Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс, коментуючи чутки про відставку 75-річного фахівця заявив, що Містер продовжить роботу з "Динамо".