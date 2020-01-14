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14 січня • оновлено в 15:06
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Перфоманс ультрас "Динамо" увійшов до топ-3 у світі

1.1т
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Шоу, яке влаштували ультрас київського "Динамо" на матчі проти донецького "Шахтаря" в серпні, посіло третє місце серед найкращих фанатських акцій в світі в 2019 році.

Як повідомляє офіційний сайт Ultras-Tifo, на першому місці опинився перфоманс уболівальників угорського "Ференцвароша" в місцевому дербі проти "Уйпешта", яке відбулося 19 жовтня 2019 року.

Перфоманс ультрас "Ференцвароша" в матчі проти "Уйпешта"

Перфоманс ультрас "Ференцвароша" в матчі проти "Уйпешта"

Ultras-Tifo

На другій позиції розмістилися ультрас марокканської "Раджа Касабланки" та їхня акція в листопадовому матчі проти головних суперників команди – "Відад Касабланки".

Перфоманс ультрас "Раджа Касабланки" проти "Відад Касабланки"

Перфоманс ультрас "Раджа Касабланки" проти "Відад Касабланки"

Ultras-Tifo

Перфоманс фанатів "Динамо" в поєдинку проти "Шахтаря" під назвою "Пляжна шиза" замкнув першу трійку рейтингу найкращих вболівальницьких шоу року.

Перфоманс ультрас "Динамо" в матчі проти "Шахтаря"

Перфоманс ультрас "Динамо" в матчі проти "Шахтаря"

Ultras-Tifo

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ФК Ференцварош ФК Шахтар ФК Динамо Київ
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