Перфоманс ультрас "Динамо" увійшов до топ-3 у світі

Шоу, яке влаштували ультрас київського "Динамо" на матчі проти донецького "Шахтаря" в серпні, посіло третє місце серед найкращих фанатських акцій в світі в 2019 році.

Як повідомляє офіційний сайт Ultras-Tifo, на першому місці опинився перфоманс уболівальників угорського "Ференцвароша" в місцевому дербі проти "Уйпешта", яке відбулося 19 жовтня 2019 року.

Перфоманс ультрас "Ференцвароша" в матчі проти "Уйпешта" Ultras-Tifo

На другій позиції розмістилися ультрас марокканської "Раджа Касабланки" та їхня акція в листопадовому матчі проти головних суперників команди – "Відад Касабланки".

Перфоманс ультрас "Раджа Касабланки" проти "Відад Касабланки" Ultras-Tifo

Перфоманс фанатів "Динамо" в поєдинку проти "Шахтаря" під назвою "Пляжна шиза" замкнув першу трійку рейтингу найкращих вболівальницьких шоу року.

Перфоманс ультрас "Динамо" в матчі проти "Шахтаря" Ultras-Tifo

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний фанат киян Парамон, справжнє ім'я якого Сергій Анатолійович Заборовський, потрапив до лікарні у дуже важкому стані.

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