Перенесення Євро-2020: УЄФА повідомив про несподіване рішення по турніру

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА), незважаючи на перенесення Євро-2020 на літо 2021 року, не стане міняти назву турніру. Чемпіонат Європи як і раніше буде називатися "Євро-2020".

Про це УЄФА повідомив на своїй сторінці в Twitter.

CONFIRMED: Although it will provisionally take place from 11 June - 11 July 2021, # EURO2020 will still be known as UEFA EURO 2020. pic.twitter.com/EotvPjLnA9 - UEFA (@UEFA) March 20, 2020

Нагадаємо, рішення про перенесення чемпіонату Європи на наступний рік було прийнято у зв'язку зі спалахом коронавірусу COVID-19. Турнір мав пройти з 12 червня по 12 липня 2020 року, тепер він буде зіграний з 11 червня по 11 липня 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Союз європейських футбольних асоціацій оцінив витрати, пов'язані з перенесенням фінальної стадії Євро-2020. Щоб їх покрити, клуби і ліги повинні будуть заплатити 275 млн фунтів стерлінгів (близько 300 млн євро).

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