Перенесення Євро-2020: УЄФА повідомив про несподіване рішення по турніру

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА), незважаючи на перенесення Євро-2020 на літо 2021 року, не стане міняти назву турніру. Чемпіонат Європи як і раніше буде називатися "Євро-2020".

Про це УЄФА повідомив на своїй сторінці в Twitter.

CONFIRMED: Although it will provisionally take place from 11 June - 11 July 2021, # EURO2020 will still be known as UEFA EURO 2020. pic.twitter.com/EotvPjLnA9