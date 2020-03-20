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20 березня • оновлено в 21:25
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Перенесення Євро-2020: УЄФА повідомив про несподіване рішення по турніру

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Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА), незважаючи на перенесення Євро-2020 на літо 2021 року, не стане міняти назву турніру. Чемпіонат Європи як і раніше буде називатися "Євро-2020".

Про це УЄФА повідомив на своїй сторінці в Twitter.

Нагадаємо, рішення про перенесення чемпіонату Європи на наступний рік було прийнято у зв'язку зі спалахом коронавірусу COVID-19. Турнір мав пройти з 12 червня по 12 липня 2020 року, тепер він буде зіграний з 11 червня по 11 липня 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Союз європейських футбольних асоціацій оцінив витрати, пов'язані з перенесенням фінальної стадії Євро-2020. Щоб їх покрити, клуби і ліги повинні будуть заплатити 275 млн фунтів стерлінгів (близько 300 млн євро).

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Автор
Юрій Трохимчук
Тема
Євро-2020
Тег
УЄФА
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