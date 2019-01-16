Переможний гол: Роналду виграв перший трофей із "Ювентусом"

Туринський "Ювентус" обіграв "Мілан" у матчі за Суперкубок Італії, який відбувся 16 січня в Саудівській Аравії.

Єдиний гол у поєдинку забив зірковий футболіст "старої сеньйори" Кріштіану Роналду, який завоював свій перший трофей у новій команді.

На початку другого тайму Пьяніч зробив приголомшливий навіс, а португальський форвард, якому вдалося обхитрити захисників, розібрався з кіпером "Мілана". "Росо-нері" не зуміли відквитати пропущений м'яч, а з середини другого тайму їм довелося догравати матч у меншості через вилучення Кессіе.

Новини У Роналду серйозні проблеми через скандал зі зґвалтуванням

"Ювентус" – "Мілан" 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 61 Роналду.

"Ювентус" – Шченсни, Бонуччі, Алекс Сандро, Жоау Канселье, К'єлліні, Бентанкур (Бернардескі, 86), Пьяніч (Джан, 65), Матюїді, Дуглас Коста (Хедіра, 89), Роналду, Дібала.

"Мілан" – Доннарумма, Сапата, Родрігес, Калабрія, Романьйолі, Лукас Пакета (Боріні, 71), Бакайоко, Кастільєхо (Ігуаїн, 71), Кессіе, Чалханоглу, Кутроне (Конті, 79).

Попередження: Чалханоглу (21), Алекс Сандро (26), Пьяніч (44), Кастільехо (45), Романьйолі (74), Калабрія (82), Родрігес (87), Дібала (90).

Вилучення: Кессіе (73).

Нагадаємо, що Роналду перейшов до "Ювентуса" влітку 2018 року. Кріштіану вже встиг відзначитися неймовірним досягненням у чемпіонаті Італії. Зоряний футболіст став найрезультативнішим португальцем за один сезон у Серії А.

Кріштіану Роналду Juventus FC

Кріштіану Роналду Juventus FC

Кріштіану Роналду Juventus FC

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед матчем за Суперкубок в Італії спалахнув величезний скандал. Влада була незадоволена рішенням федерації провести поєдинок "Ювентус" - "Мілан" у Саудівській Аравії через обмеження в країні жіночих прав.

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