Перемоги України і провал "Мілана": результати Ліги Європи

У Європі відбувся третій тур другого за значимістю футбольного клубного турніру континенту - Ліги Європи. 48 команд у четвер, 25 жовтня, провели поєдинки в своїх групах.

Із результатів варто відзначити перші перемоги "Динамо" і "Ворскли" в груповому раунді, а також сенсаційну поразку "Мілана". Крім того, в групах українських команд "Арсенал" на виїзді мінімально здолав "Спортинг", а "Яблонець" розписав мирову з "Астаною".

Результати 25 жовтня

Група А

"Цюріх" Швейцарія - "Байєр" Німеччина 3:2 (1:0, 2:2)

Голи: 1:0 - 44 Маркезано, 1:1 - 49 Бельарабі, 1:2 - 53 Бельарабі, 2:2 - 59 Домгені, 3:2 - 78 Одей.

АЕК Ларнака, Кіпр - "Лудогорець" Болгарія 1:1 (1:1, 0:0)

Голи: 0:1 - 7 Лукокі, 1:1 - 25, пенальті Ларена.

Група В

"Ред Булл" Австрія - "Русенборг" Норвегія 3:0 (1:0, 2:0)

Голи: 1:0 - 34 Дабур, 2:0 - 53 Вольф, 3:0 - 59, пенальті Дабур.

РБ "Лейпциг" Німеччина - "Селтік" Шотландія 2:0 (2:0, 0:0)

Голи: 1:0 - 31 Матеус Кунья, 2:0 - 35 Брума.

Група С

"Зеніт" Росія - "Бордо" Франція 2: 1 (1: 1, 1: 0)

Голи: 0:1 - 26 Бріан, 1:1 - 40 Дзюба, 2:1 - 85 Кузяев.

"Копенгаген" Данія - "Славія" Чехія 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 - 46 Матоушек.

Група D

"Спартак" Трнава, Словаччина - "Динамо" Загреб, Хорватія 1:2 (1:0, 0:2)

Голи: 1 0 - 32 Горбані, 1:1 - 64 Гаврановіч, 1:2 - 77 Оршіч.

"Андерлехт" Бельгія - "Фенербахче" Туреччина 2:2 (1:0, 1:2)

Голи: 1:0 - 35 Баккал, 2:0 - 49 Баккал, 2:1 - 53 Фрай, 2:2 - 57 Калдирим.

Група E

"Карабах" Азербайджан - "Ворскла" Україна 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 - 48 Кулач.

"Спортинг" Португалія - "Арсенал" Англія 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 - 77 Уелбек.

Група F

"Мілан" Італія - "Бетіс" Іспанія 1:2 (0:1, 1:1)

Голи: 0:1 - 30 Санабрія, 0:2 - 55 Ло Чельсо, 1:2 - 83 Кутроне.

"Дюделанж" Люксембург - "Олімпіакос" Греція 0:2 (0:0, 0:2)

Голи: 0:1 - 66 Торосидіс, 0:2 - 81, автогол Йорданов.

Група G

"Рейнджерс" Шотландія - "Спартак" Росія 0:0 (0:0, 0:0)

"Вільярреал" Іспанія - "Рапід" Відень, Австрія 5:0 (3:0, 2:0)

Голи: 1:0 - 26 Форнальс, 2:0 - 30 Токо-Екамбі, 3:0 - 45, автогол Барач, 4:0 - 63 Раба, 5:0 - 85 Морено.

Група H

"Айнтрахт" Ф Німеччина - "Аполлон" Кіпр 2:0 (2:0, 0:0)

Голи: 1:0 - 13 Костич, 2:0 - 32 Аллер.

"Марсель" Франція - "Лаціо" Італія 1:3 (0:1, 1:2)

Голи: 0:1 - 10 Уоллес, 0:2 - 59 Кайседо, 1:2 - 86 Пайєт, 1:3 - 90 Марушич.

Група I

"Сарпсборг" Норвегія - "Мальме" Швеція 1:1 (0:0, 1:1)

Голи: 0:1 - 79 Віннхейм, 1:1 - 87 Халворсен.

"Бешикташ" Туреччина - "Генк" Бельгія 2: 4 (0: 1, 2: 3)

Голи: 0:1 - 23 Саматта, 0:2 - 69 Саматта, 1:2 - 74 Вагнер Лав, 1:3 - 81 Ндонгала, 1:4 - 83 Петровські, 2:4 - 86 Вагнер Лав.

Група J

"Стандард" Бельгія - "Краснодар" Росія 2:1 (0:1, 2:0)

Голи: 0:1 - 39 Арі, 1:1 - 47 Емон, 2:1 - 90 Лайфіс.

"Севілья" Іспанія - "Акхісар беледі" Туреччина 6:0 (3:0, 3:0)

Голи: 1:0 - 7 Меса, 2:0 - 9, пенальті Сарабія, 3:0 - 35, автогол Лукач, 4:0 - 50 Мюріель, 5:0 - 60 Промес, 6:0 - 67 Меркадо.

Група K

"Яблонець" Чехія - "Астана" Казахстан 1:1 (1:1, 0:0)

Голи: 1:0 - 4 Поважанец, 1:1 - 11 Педро Енріке.

"Ренн" Франція - "Динамо" Київ, Україна 1:2 (1:1, 0:1)

Голи: 0:1 - 21 Кендзьора, 1:1 - 40 Греньє, 1:2 - 89 Буяльський.

Група L

"Челсі" Англія - БАТЕ Білорусь 3:1 (2:0, 1:1)

Голи: 1:0 - 2 Лофтус-Чік, 2:0 - 8 Лофтус-Чік, 3:0 - 53 Лофтус-Чік, 3:1 - 79 Ріос.

ПАОК Греція - МОЛ-Віді Угорщина 0:2 (0:2, 0:0)

Голи: 0:1 - 12 Хусті, 0:2 - 45 Стопіра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" розгромно програв "Манчестер Сіті" в груповому раунді Ліги Європи.