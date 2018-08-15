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"Передав росіянину": ПАОК зробив заяву про скандал з Хачеріді

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Грецький ПАОК заступився за захисника збірної України Євгена Хачеріді, який продемонстрував щитки в жовто-синіх кольорах після матчу своєї команди зі "Спартаком" в Лізі чемпіонів. За словами прес-аташе клубу з Салонік, наш футболіст відрізняється коректним ставленням до суперників.

"Я не вірю, що Хачеріді спеціально показав щитки фанатам "Спартака". Він передав російському фанату свою футболку після того, як він попросив Євгена. Хачеріді - серйозна та порядна людина з відмінною поведінкою та високим рівнем професіоналізму", - сказав Кір'якос Кір'якос в коментарі "Спорт-Экспресс".

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Топ провокацій Росії в спорті: чому в РФ не мають права гнобити Хачеріді

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євген Хачеріді допоміг ПАОКу вибити московський "Спартак" з розіграшу Ліги чемпіонів. Після нічиї 0:0 в Москві, яка дозволила "двоголовим орлам" вийти до плей-офф відбору, українець у відповідь на образи фанатів з РФ продемонстрував їм екіпіровку з символікою рідної країни.

Це викликало дикий резонанс в Росії. Так кілька ЗМІ зажадали від Європейського футбольного союзу покарати Хачеріді за "провокацію і політичну акцію", а в Російському футбольному союзі назвали Євгена невихованим.

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга чемпіонів
Особа
Євген Хачеріді
Об'єкт
ПАОК
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