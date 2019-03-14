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Перед Україною: Роналду оголосив остаточне рішення щодо збірної

2.4тЧитати матеріал російською

Зірка туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду оголосив про своє повернення до збірної Португалії, у складі якої востаннє виходив на поле 30 червня минулого року.

Нападаючий візьме участь у матчах відбору Євро-2020, у якому "європейські бразильці" зіграють із Україною (22 березня) та Сербією (25 березня).

"Я звик до італійського чемпіонату, тамтешньої культури, і тому сподіваюся внести свій вклад у гру збірної, за якою я дуже сумую. Це моя батьківщина, тому я дуже хочу допомогти Португалії пройти кваліфікацію до чемпіонату Європи. Я потрапив в нову країну, тому мені потрібно було сконцентруватися на тренуваннях, щоб добре почати виступи в новому клубі", – цитує Роналду видання Record.

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Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко оголосив склад на матчі кваліфікації Євро-2020 із Португалією та Люксембургом.

  • До списку очікувано не увійшов захисник російського "Зеніту" Ярослав Ракицький.

  • Крім того, Шевченко несподівано включив до числа запасних нападника Романа Зозулю, котрий не з'являвся в національній команді з жовтня 2016-го.

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Тема
Євро-2020
Особа
Кріштіану Роналду
Тег
збірна Португалії з футболу
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