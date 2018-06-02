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Паровоз і яйця: ФІФА представила офіційну заставку ЧС-2018

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Міжнародна федерація футболу на своєму каналі в Youtube представила офіційну заставку чемпіонату світу-2018 в Росії.

Музику написав німецький композитор Ханс Циммер, відомий по саундтрекам до кінофільмів і комп'ютерних ігор. Він лауреат премії "Оскар", дворазовий лауреат премії "Золотий глобус", триразовий - "Греммі".

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В основі заставки знамениті яйця Фаберже - ювелірні вироби, створені Карлом Фаберже для російської імператорської сім'ї Романових (1885-1917).

Заставка містить елементи російської культури (паровоз, Покровський собор), а також нагадування про всі країни, які виграли чемпіонат світу - про Бразилію, Уругваї, Англії, Італії, Аргентині, Франції, Іспанії та Німеччини.

Раніше ФІФА сказала, скільки українців купили квитки на ЧС-2018 в Росії.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
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