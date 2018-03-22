Паранормальний пенальті з дворового футболу став хітом в інтернеті - опубліковано відео

Невідомий футболіст став справжнім героєм в соціальних мережах після того, як виконав по справжньому паранормальний удар з одинадцятиметрової позначки. Де і коли відбувся матч невiдомо, але відео стало вірусним і викликало бурхливе обговорення у фанатів.

Нападник першим ударом промахнувся по м'ячу, зробив розворот на 180 градусів і п'ятою відправив шкіряну сферу точно в ворота, повз якi впав голкіпера.

Думки уболівальників в коментарях розділилися. Одні захоплюються незвичайним прийомом гравця, а другі обурюються, що суддя зарахував цей удар, так як він був виконаний явно проти правил професійного футболу.

Нагадаємо, що в кінці минулого року в Таїланді футболіст забив неймовірний пенальті в історії.