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"Пане Зеленський!" Мілевський епічно відреагував на перемогу "Динамо" в Суперкубку

5.4т Читати матеріал російською

Екснападник "Динамо" Артем Мілевський бурхливо відреагував на перемогу киян над "Шахтарем" у грі за Суперкубок України. В Instagram форвард опублікував відео, де не стримує емоцій.

"Що, не очікували, Тайсон б***ь?! Нарешті, б***ь. Ось це розв'язка! Пане Зеленський!", – сказав Мілевський, не підбираючи слів.

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"Динамо" перевернуло матч із "Шахтарем" і виграло Суперкубок України

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відвідав матч за Суперкубок між "Динамо" і "Шахтарем", де він наживо почув популярну серед українців пісню "Путін – х*йло", яку виконали тисячі фанатів на стадіоні.

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Тема
Суперкубок України
Особа
Артем Мілевський
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