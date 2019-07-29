"Пане Зеленський!" Мілевський епічно відреагував на перемогу "Динамо" в Суперкубку

Екснападник "Динамо" Артем Мілевський бурхливо відреагував на перемогу киян над "Шахтарем" у грі за Суперкубок України. В Instagram форвард опублікував відео, де не стримує емоцій.

"Що, не очікували, Тайсон б***ь?! Нарешті, б***ь. Ось це розв'язка! Пане Зеленський!", – сказав Мілевський, не підбираючи слів.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відвідав матч за Суперкубок між "Динамо" і "Шахтарем", де він наживо почув популярну серед українців пісню "Путін – х*йло", яку виконали тисячі фанатів на стадіоні.

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