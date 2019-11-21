Бразильський футболіст виконав найбезглуздіший пенальті в історії

Захисник бразильського клубу "Пайсанду" Кайке Олівейра не зміг забити вирішальний пенальті у фіналі місцевого Кубка Верді проти "Куяби".

Доля двоматчевого протистояння вирішувалася в серії одинадцятиметрових, де 28-річний футболіст "Пайсанду" став справжнім антигероєм, і на думку соцмереж автором самого безглуздого удару в історії.

Гравець довго і пафосно розбігався, потім протягом десятка секунд повільним кроком наближався до м'яча, після чого відступив від нього, і ефектно "вистрілив" повз ворота.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російський футболіст забив самий незвичайний пенальті року. А не так давно паранормальних пенальті з дворового футболу став хітом в інтернеті

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