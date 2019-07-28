Бесєдін розповів, як в "Динамо" можна "отримати з долоньки"

Нападник київського "Динамо" Артем Бесєдін жартома оцінив трансфер Неймара в столичний клуб, заявивши що йому в прищепили б любов до дисципліни.

"Я за підписання бразильця. Чи не зможе він підірвати роздягальню своїми конфліктами? Ні. У нас же в роздягальні все просто – можна раз з долоньки отримати. Хоч ти Неймар або не Неймар", - сказав Бесєдін в ефірі Youtube-каналу "Трендец" .

Новини Неймара публічно принизили перед усім ПСЖ

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 8 липня найдорожчий футболіст світу бразилець Неймар не з'явився на перше тренування французького ПСЖ, який почав підготовку до нового сезону.

Нагадаємо, Неймар намір покинути французьку команду. Переговори про трансфер бразильця веде "Барселона".

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