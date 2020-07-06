Опубліковано відео влучання блискавки в російського футболіста

У мережі з'явилося відео з моментом влучання блискавки у 16-річного російського голкіпера команди "Знамя труда" Івана Заборовського під час тренування.

У ролику, який був опублікований в Telegram-каналі Baza, видно, як гравець розбігається для виконання удару по порожніх воротах з лінії штрафного майданчику, і в цей момент у нього влучає блискавка.

Нагадаємо, що Заборовський вижив після інциденту, але знаходиться в реанімації у важкому стані. Його ввели в штучну кому.

"Знамя труда" виступає в групі "Захід" Професійної футбольної ліги (ПФЛ). У сезоні 2019/20, який був завершений достроково, команда зайняла 11-те місце.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька футболістів постраждали від удару блискавки під час поєдинку між командами "Уолмер Бойс Скул" і "Ямайка Коледж" на Ямайці.