Опубліковано відео влучання блискавки в російського футболіста
Опубліковано відео попадання блискавки в російського футболіста Івана Заборовського (Джерело фото - Instagram ФК "Знамя труда").
У мережі з'явилося відео з моментом влучання блискавки у 16-річного російського голкіпера команди "Знамя труда" Івана Заборовського під час тренування.
У ролику, який був опублікований в Telegram-каналі Baza, видно, як гравець розбігається для виконання удару по порожніх воротах з лінії штрафного майданчику, і в цей момент у нього влучає блискавка.
Нагадаємо, що Заборовський вижив після інциденту, але знаходиться в реанімації у важкому стані. Його ввели в штучну кому.
"Знамя труда" виступає в групі "Захід" Професійної футбольної ліги (ПФЛ). У сезоні 2019/20, який був завершений достроково, команда зайняла 11-те місце.
Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька футболістів постраждали від удару блискавки під час поєдинку між командами "Уолмер Бойс Скул" і "Ямайка Коледж" на Ямайці.