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6 червня • оновлено в 20:09
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Опубліковані докладні фото розкішної вілли Кріштіану Роналду за 1,65 млн доларів

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Зоряний нападник туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду вільний час любить проводить в іспанській Марбельї. The Sun опублікувала детальні фотографії вілли португальського форварда.

За інформацією видання, садиба з чотирма спальнями була куплена футблоістом за 1,65 мільйона доларів. Будинок з видом на Середземне море розташований поруч з заміським гольф-клубом. У розпорядженні Роналду є тренажерний зал, домашній кінотеатр і пейзажний басейн.

Опубліковані фото розкішної вілли Роналду за 1,65 млн доларів

The Sun

Опубліковані фото розкішної вілли Роналду за 1,65 млн доларів

The Sun

Опубліковані фото розкішної вілли Роналду за 1,65 млн доларів

The Sun

Опубліковані фото розкішної вілли Роналду за 1,65 млн доларів

The Sun

Опубліковані фото розкішної вілли Роналду за 1,65 млн доларів

The Sun

Опубліковані фото розкішної вілли Роналду за 1,65 млн доларів

The Sun

Опубліковані фото розкішної вілли Роналду за 1,65 млн доларів

The Sun

Опубліковані фото розкішної вілли Роналду за 1,65 млн доларів

The Sun

Опубліковані фото розкішної вілли Роналду за 1,65 млн доларів

The Sun

Опубліковані фото розкішної вілли Роналду за 1,65 млн доларів

The Sun

Опубліковані фото розкішної вілли Роналду за 1,65 млн доларів

The Sun

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роналду став першим гравцем-мільярдером в історії футболу.

За минулий рік португалець отримав 105 мільйонів доларів до вирахування податків, що зробило його першим футболістом, який заробив мільярд доларів протягом ігрової кар'єри.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Кріштіану Роналду
Місце
Іспанія
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