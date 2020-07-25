Олег Гусєв стане помічником Луческу в "Динамо" – ЗМІ

Асистент головного тренера в молодіжному "Динамо" Олег Гусєв стане помічником Мірчі Луческу в основній команді, повідомляє meta-ratings.com.ua з посиланням на свої джерела.

Остаточний і затверджений склад своїх асистентів румунський фахівець оголосить 30 липня на пресконференції в Києві.

Другим помічником румуна стане тренер воротарів Михайло Михайлов, який працював у тренерському штабі Михайличенка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 липня колишній тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу став новим головним тренером київського "Динамо" замість відправленого у відставку Олексія Михайличенка.

Також стало відомо, що Мірче допомагатиме екстренер "Шахтаря" – молдавський фахівець Олександр Спиридон.

Відразу після презентації Луческу прокоментував своє призначення на пост тренера "Динамо".

Пізніше ЗМІ повідомили, скільки румун отримуватиме в київській команді.

Після підписання Луческу Олег Блохін заявив, що він в шоці і йому плюнули в душу.