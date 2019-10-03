Оголошено про новий матч "Динамо" — "Шахтар"

У Будинку футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України. За результатами сліпого жереба, на цій стадії один проти одного зіграють київське "Динамо" і донецький "Шахтар".
Кубок України з футболу
ffu.ua
Базовий день проведення матчів — 30 жовтня, в середу. Згідно з регламентом, на стадії 1/8 фіналу доля путівки до наступного раунду вирішиться за підсумками одного матчу. Господарем битви грандів у кубковій зустрічі буде "Динамо"
1/8 фіналу
"Колос" — "Ворскла"
"Минай" — "Львів"
"Миколаїв" — "Десна"
"Альянс" — "Гірник-Спорт"
"Динамо" — "Шахтар"
"Інгулець" — "Дніпро-1"
"Маріуполь" — "Олімпік"
"Олександрія" — "Зоря"
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" і "Шахтар" потрапили в унікальну ситуацію у єврокубках.
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