Оголошено про новий матч "Динамо" — "Шахтар"

У Будинку футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України. За результатами сліпого жереба, на цій стадії один проти одного зіграють київське "Динамо" і донецький "Шахтар".

Кубок України з футболу ffu.ua

Базовий день проведення матчів — 30 жовтня, в середу. Згідно з регламентом, на стадії 1/8 фіналу доля путівки до наступного раунду вирішиться за підсумками одного матчу. Господарем битви грандів у кубковій зустрічі буде "Динамо"

1/8 фіналу

"Колос" — "Ворскла"

"Минай" — "Львів"

"Миколаїв" — "Десна"

"Альянс" — "Гірник-Спорт"

"Динамо" — "Шахтар"

"Інгулець" — "Дніпро-1"

"Маріуполь" — "Олімпік"

"Олександрія" — "Зоря"

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" і "Шахтар" потрапили в унікальну ситуацію у єврокубках.

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