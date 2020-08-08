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Офіційно: "Ювентус" очолив тренер-дебютант

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
1,6 т.
Мауріціо Сарри

Мауріціо Сарри був звільнений напередодні.

Італійський "Ювентус" призначив Андреа Пірло новим головним тренером.

Як повідомляється на офіційному сайті туринської команди, 41-річний фахівець підписав контракт до літа 2022 року.

Андреа Пірло очолив Ювентус

Андреа Пірло очолив Ювентус Instagram Ювентуса

Для Пірло це буде перший досвід в тренерській кар'єрі. В кінці липня його призначили на посаду головного тренера молодіжної команди "Ювентуса".

Пірло – чемпіон світу 2006 року в складі збірної Італії. Він відомий по грі за "Інтер", "Мілан", "Ювентус". Кар'єру гравця Андреа завершив в листопаді 2017 року складі "Нью-Йорк Сіті".

Відзначимо, що в суботу, 8 серпня, Мауріціо Саррi був звільнений з посади головного тренера першої команди.

Причиною стало незадовільне виступ "біло-чорних" в Лізі чемпіонів.

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ФК ЮвентусАндреа Пірло
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