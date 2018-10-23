Офіційно: "Вест Хем" зробив заяву щодо травми Ярмоленка

Керівник медичного обслуговування лондонського клубу "Вест Хем" Річард Колліндж заявив, що гравець збірної України Андрій Ярмоленко успішно переніс операцію через травму ахілла і на його відновлення знадобиться до шести місяців.

"Операція пройшла добре і тепер ми будемо стежити за його відновленням під час реабілітації. Його одужання буде дуже ретельно сплановано і ми впевнені, що він повернеться у стрій в заплановані терміни", — сказав медик офіційному сайту клубу.

Нагадаємо, що в лондонському дербі проти Тоттенхема Ярмоленко невдало приземлився на ногу і отримав розрив ахіллового сухожилля.

Український футболіст вже мав проблеми з ахіллом, виступаючи за дортмундську "Боруссію". Тоді пошкодження було не настільки серйозним і відновлення від травми зайняло до трьох місяців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилися нові подробиці травми і термінів відновлення українського півзахисника клубу "Вест Хем" Андрія Ярмоленка.