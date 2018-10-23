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Офіційно: "Вест Хем" зробив заяву щодо травми Ярмоленка

9.1тЧитати матеріал російською

Керівник медичного обслуговування лондонського клубу "Вест Хем" Річард Колліндж заявив, що гравець збірної України Андрій Ярмоленко успішно переніс операцію через травму ахілла і на його відновлення знадобиться до шести місяців.

"Операція пройшла добре і тепер ми будемо стежити за його відновленням під час реабілітації. Його одужання буде дуже ретельно сплановано і ми впевнені, що він повернеться у стрій в заплановані терміни", — сказав медик офіційному сайту клубу.

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Нагадаємо, що в лондонському дербі проти Тоттенхема Ярмоленко невдало приземлився на ногу і отримав розрив ахіллового сухожилля.

Український футболіст вже мав проблеми з ахіллом, виступаючи за дортмундську "Боруссію". Тоді пошкодження було не настільки серйозним і відновлення від травми зайняло до трьох місяців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'явилися нові подробиці травми і термінів відновлення українського півзахисника клубу "Вест Хем" Андрія Ярмоленка.

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Тема
Чемпіонат Англії
Особа
Андрій Ярмоленко
Об'єкт
ФК Вест Хем
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