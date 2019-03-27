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Офіційно: УЄФА завів справу на збірну України через Мораеса

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Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відкрив дисциплінарне провадження щодо збірної України через форварда Жуніора Мораеса. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Таким чином УЄФА відреагував на те, що Федерація футболу Люксембургу подала протест на результат зустрічі з Україною у відборі Євро-2020 нібито через порушення процедури натуралізації бразильського футболіста.

Жуніор Мораес

Жуніор Мораес

ФФУ

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Протест був поданий в Контрольно-дисциплінарний орган УЄФА, який прийме рішення цього питання на одному зі своїх наступних засідань. Про дату розгляду порушення буде повідомлено додатково.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що португальські ЗМІ знайшли нібито порушення в процедурі натуралізації футболіста збірної України Жуніора Мораеса, який вийшов на заміну в матчі проти Португалії у відборі на Євро-2020, а також зіграв з перших хвилин проти Люксембургу.

У РосЗМІ вказали на таке ж порушення регламенту суперником нашої збірної, у складі якої грав колишній португалець Жерсон Родрігеш.

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Тема
Євро-2020
Особа
Жуніор Мораес
Тег
збірна України з футболу
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
А нарушение было? Может, надо Шеве подать апеляцию, шо его тренер Люксембурга за жопу мацал? Тоже - по приколу?
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Северг Олег
Северг Олег
Пинка под зад Украине. Как и везде. Как и всегда. Ничего удивительного. Никто другого и не ждал
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Северг Олег, ты точно "никто". Пшел, алень одичалый.
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