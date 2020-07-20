Офіційно: церемонію вручення "Золотого м'яча-2020" скасовано

Видання France Football оголосило про скасування церемонії вручення "Золотого м'яча-2020" через пандемію коронавірусу.

Як повідомляється на офіційному сайті журналу, обставини, що склалися в світі, не дозволяють підвести справедливі підсумки сезону, оскільки не всі змагання були відновлені. Крім того, багато журналістів, які повинні були брати участь у голосуванні, не змогли встежити за всіма футбольними подіями через коронавірус.

Відзначимо, що приз найкращому футболістові світу вручався щорічно з 1956 року. Чинним переможцем "Золотого м'яча" та найбільш титулованим його володарем є Ліонель Мессі, на рахунку якого шість призів. На другому місці з п'ятьма нагородами перебуває Кріштіану Роналду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до скасування церемонії фаворитом на отримання "Золотого м'яча-2020" вважався нападник "Баварії" Роберт Левандовскі.