Офіційно: Суркіс поверне Михайличенка в "Динамо"

Президент "Динамо" Ігор Суркіс підтвердив інформацію про те, що екстренер команди Олексій Михайличенко повернеться на посаду спортивного директора.

"Приклад, у чому мудрість нашого нового головного тренера Мірчі Луческу. Він насамперед сказав, що хотів би переговорити з Михайличенком. Як він розцінює тих чи інших футболістів, який був тренувальний процес. Михайличенко, звичайно, відпочине і повернеться на посаду спортивного директора", – заявив президент "Динамо" під час презентації Мірчі Луческу.

Ігор Михайлович зізнався, що з того моменту, як Олексій Олександрович очолив "Динамо", посада спортдира залишалася вакантною.

"Можна сказати я його вмовив очолити команду у важкий час. Він краще за всіх знав команду, комплектував її. Я сподівався, що у нього вийде. Можливо, не вистачило часу. Може, якісь інші обставини перешкодили. Бессонов виконував його обов'язки. Я з людьми просто так не розлучаюся", – сказав Суркіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Луческу назвав своїх помічників в "Динамо" і їх завдання.