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19 листопада • оновлено в 20:34
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Офіційно: стало відомо, в який кошик потрапила Україна на жеребкуванні Євро-2020

Офіційно: стало відомо, в який кошик потрапила Україна на жеребкуванні Євро-2020
УЄФА визначився з нашою командою
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Збірна України з футболу точно буде сіяною з першого кошика при жеребкуванні фінального раунду чемпіонату Європи-2020.

Це стало відомо після того, як в заключному турі відбору, Дания не обіграла Ірландію (1:1).

У разі перемоги данців, вони б виявлялися разом з Росією в другій корзині посіву. Однак для процедури жеребкування такий розвиток подій був би неможливий, так як саме данці і росіяни є господарями в квартеті В першості континенту.

Це б означало, що УЄФА в ручному режимі мав би змінити посів. Організатори або підняли б скандинавів в першу корзину замість України або Бельгії, які не є господарями турніру, або опустили б в посіві росіян.

Суперниками українців по фінального турніру Євро-2020 точно не стануть збірні: Італії (група А), Іспанії (група Е), Бельгії та Англії (група D).

Офіційно: стало відомо, в який кошик потрапила Україна на жеребкуванні Євро-2020

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Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України, швидше за все, потрапляє на команду Нідерландів в групі C, поєдинки якої відбудуться в Амстердамі і Бухаресті. Це стане реальністю, якщо Німеччина 19 листопада вдома не програє збірної Північної Ірландії (початок матчу о 21:45) і потрапить також до першого кошика.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Євро-2020
Тег
Збірна України з футболу
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