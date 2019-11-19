Збірна України з футболу точно буде сіяною з першого кошика при жеребкуванні фінального раунду чемпіонату Європи-2020.

Це стало відомо після того, як в заключному турі відбору, Дания не обіграла Ірландію (1:1).

У разі перемоги данців, вони б виявлялися разом з Росією в другій корзині посіву. Однак для процедури жеребкування такий розвиток подій був би неможливий, так як саме данці і росіяни є господарями в квартеті В першості континенту.

Це б означало, що УЄФА в ручному режимі мав би змінити посів. Організатори або підняли б скандинавів в першу корзину замість України або Бельгії, які не є господарями турніру, або опустили б в посіві росіян.

Суперниками українців по фінального турніру Євро-2020 точно не стануть збірні: Італії (група А), Іспанії (група Е), Бельгії та Англії (група D).

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України, швидше за все, потрапляє на команду Нідерландів в групі C, поєдинки якої відбудуться в Амстердамі і Бухаресті. Це стане реальністю, якщо Німеччина 19 листопада вдома не програє збірної Північної Ірландії (початок матчу о 21:45) і потрапить також до першого кошика.

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