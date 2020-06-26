Офіційно: стало відоме місце проведення фіналу Кубка України 2019/20

У фінальному поєдинку Кубка України 2019/20, який пройде в Харкові на ОСК "Металіст", зустрінуться "Динамо" та "Ворскла" (Джерело фото - 24tv.ua)

Фінал Кубка України 2019/20 між київським "Динамо" і полтавською "Ворсклою" відбудеться 8 липня в Харкові на ОСК "Металіст".

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ), в організації взяли до уваги лист, отриманий від Міністерства охорони здоров'я, в якому було запропоновано перенести фінальний матч Кубка України зі Львова в регіон з більш стабільною епідемічною ситуацією. Рішення про перенесення матчу саме до Харкова було прийнято, виходячи з великого досвіду міста в організації спортивних заходів подібного рівня.

Нагадаємо, що спочатку цей поєдинок мав прийняти Тернопіль, але незабаром УАФ перенесла його до Львова і затвердила тернопільський міський стадіон місцем проведення фіналу Кубка України 2020/21.

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