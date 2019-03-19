Офіційно: Шевченко прийняв рішення щодо Мораеса в збірній України

Футболіст донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес офіційно викликаний в збірну України.

Жуніор Мораес з паспортом України ФК "Шахтар"

Після підтвердження інформації про отримання Мораесом громадянства України головний тренер національної команди Андрій Шевченко прийняв рішення запросити гравця до лав "синьо-жовтих", — йдеться в повідомленні прес-служби Федерації футболу України.

"Футболіст, який живе в нашій державі вже сім років і пов'язує своє майбутнє з Україною, прибуде в розташування команди вранці, 19 березня", — уточнюють у ФФУ.

Зазначається, що з колективом Жуніор познайомиться на теоретичному занятті, яке відбудеться до обіду 19 березня. Увечері цього дня новачок головної команди країни візьме участь в першому для себе тренуванні у складі збірної.

Раніше бразильський нападник "Шахтаря" Жуніор Мораес зізнався, що щасливий в Україні і саме з цієї причини зважився прийняти громадянство нашої країни.

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