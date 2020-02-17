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17 лютого • оновлено в 17:52
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Офіційно: "Шахтар" попрощався з гравцем збірної України

1.4т
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Захисник донецького "Шахтаря" Богдан Бутко на правах оренди продовжить кар'єру в польському "Леху" (Познань). Угода з 29-річним українцем розрахована до кінця сезону-2019/2020.

Про це повідомляє пресслужба гірників.

Богдан Бутко

Богдан Бутко

ФК "Шахтар"

Гравець виступає за донецький клуб з 2015 року. За цей час він провів за "помаранчево-чорних" 64 матчі, в яких забив 1 гол і віддав 13 гольових передач. Однак в поточному сезоні Бутко жодного разу не зіграв за донеччан.

Сайт Тransfermarkt оцінює вартість футболіста в 1,5 мільйона євро. Його контракт з "Шахтарем" закінчується влітку 2020 року.

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"Лех" (Познань) після 22 турів чемпіонату Польщі займає 5-е місце в турнірній таблиці. За цю команду також виступає українець Володимир Костевич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Шахтар" не відпустив перспективного 20-річного українця в клуб американської МЛС.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Трансфери
Особа
Богдан Бутко
Місце
Польща Познань
Тег
ФК Шахтар
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