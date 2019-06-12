Офіційно: "Шахтар" назвав нового головного тренера

Португальський фахівець Луїш Каштру призначений новим головним тренером донецького "Шахтаря".

Про це повідомляє прес-служба "гірників". Контракт строком на два роки з 57-річним наставником був підписаний у середу, 12 червня. На цій посаді Каштру замінить свого співвітчизника Паулу Фонсеку, який напередодні очолив римську "Рому".

Луїш Каштру ФК "Шахтар"

"Це особливий момент для мене. Я дуже зрадів запрошенню "Шахтаря". У мене в руках було кілька проектів для прийняття рішення. Але як тільки я отримав пропозицію від" Шахтаря ", дивився лише в сторону цього клубу. Я дійсно досить давно за ним стежив, оскільки португальський тренер Паулу Фонсека працював тут, до того ж раніше ми вже перетиналися з ним в "Порту". Він один з кращих фахівців нашої країни. Знаю, який футбол демонструє "Шахтар". Радий, що став частиною клубу", – прокоментував призначення Каштру.

Португалець, який став 33-м тренером в історії донецької команди, відомий роботою в академії "Порту", молодіжній команді "драконів". У кінці сезону 2014 року виконував обов'язки головного тренера клубу, замінивши того ж Фонсеку.

Луїш Каштру ФК "Шахтар"

Луїш Каштру ФК "Шахтар"

Останнім місцем роботи Каштру була "Віторія Гімарайнш". За підсумками сезону команда посіла п'яте місце в турнірній таблиці португальської Суперліги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" встановив рекорд України, ставши переможцем Прем'єр-ліги.

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