Офіційно: щодо матчу "Барселони" в ЛЧ ухвалене гучне рішення через коронавірус

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між іспанською "Барселоною" і італійським "Наполі" пройде за зачиненими дверима.

Таке рішення було прийнято владою Каталонії через загрозу поширення коронавірусу.

У першому матчі в Італії була зафіксована нічия – 1:1. Гра у відповідь пройде 18 березня в Барселоні на стадіоні "Камп Ноу".

Відзначимо, що на цьому тижні без глядачів відбудуться два матчі Ліги чемпіонів: "Валенсія" – "Аталанта" в Іспанії (10 березня) і ПСЖ – "Боруссія" Д в Парижі (11 березня).

Крім того, доступ для глядачів буде закритий на дві гри плей-офф Ліги Європи "Інтер" – "Хетафе" в Мілані і "Олімпіакос" – "Вулверхемптон" в Греції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, італійські футбольні чиновники збираються звернутися до керівництва УЄФА з проханням перенести початок Євро-2020.

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