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10 березня • оновлено в 16:52
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Офіційно: Олександр Алієв відновив кар'єру

2.2т
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Колишній півзахисник київського "Динамо" Олександр Алієв став гравцем київської міні-футбольної команди під назвою "Дніпро" та перервав футбольну паузу, яка тягнулася з 2018 року.

Як повідомляється на офіційній сторінці клубу в Facebook, у складі "Дніпра" Алієв буде брати участь у Супербол чемпіонаті України з футболу 6х6. Старт другого кола першості запланований на 20 березня, а його жеребкування відбудеться вже сьогодні, 10 березня.

Олександр Алієв

Олександр Алієв

FootBoom

Український півзахисник виступав за київське "Динамо" в період з 2005 по 2010 і з 2011 по 2013 роки. У сезоні 2010/11 він захищав кольори московського "Локомотива", а закінчував професійну кар'єру в "Анжи" у сезоні 2014/15. Останніми його клубами були аматорські "Тараз", "Катандзаро" та "Інтер" з Боярки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Алієв назвав причину, через яку йому не вдалося реалізувати весь свій потенціал.

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Особа
Олександр Алієв
Теги
ФК Анжи ФК Локомотив Москва ФК Динамо Київ
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