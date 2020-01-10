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10 січня • оновлено в 15:10
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Офіційно: названий ще один суперник України у спарингу перед Євро-2020

1.2т
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Збірна України з футболу проведе один з товариських матчів перед стартом чемпіонату Європи 2020 проти команди Кіпру 26 травня.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (колишня ФФУ), поєдинок відбудеться в Україні. Місто, яке прийме цей матч, буде назване пізніше.

Збірна України з футболу

Збірна України з футболу

LIGA.net

Варто відзначити, що кіпріоти не зуміли пробитися до фінальної частини ЧЄ, зайнявши четверте місце у своїй відбірковій групі після Бельгії, Росії та Шотландії.

Нагадаємо, що в рамках підготовки до Євро-2020 наша збірна зустрінеться з Францією (27 березня в Сен-Дені) та Польщею (31 березня в Хожуві).

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Тема
Євро-2020
Теги
збірна Польщі з футболу Збірна Франції з футболу Збірна України з футболу
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