Офіційно: названий ще один суперник України у спарингу перед Євро-2020

Збірна України з футболу проведе один з товариських матчів перед стартом чемпіонату Європи 2020 проти команди Кіпру 26 травня.

Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (колишня ФФУ), поєдинок відбудеться в Україні. Місто, яке прийме цей матч, буде назване пізніше.

Збірна України з футболу LIGA.net

Варто відзначити, що кіпріоти не зуміли пробитися до фінальної частини ЧЄ, зайнявши четверте місце у своїй відбірковій групі після Бельгії, Росії та Шотландії.

Нагадаємо, що в рамках підготовки до Євро-2020 наша збірна зустрінеться з Францією (27 березня в Сен-Дені) та Польщею (31 березня в Хожуві).

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава УАФ Андрій Павелко розповів, де буде базуватися українська команда на чемпіонаті Європи 2020 року.

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