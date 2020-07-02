Офіційно: названо міста, в яких Україна зіграє домашні матчі Ліги націй
Названі міста, в яких збірна України зіграє домашні матчі Ліги націй.
Виконком Української асоціації футболу (УАФ) затвердив місця проведення домашніх матчів збірної України в межах Ліги націй 2020/21.
Як повідомляється на офіційному сайті організації, наша команда прийме Швейцарію у Львові на "Арені Львів", а з Німеччиною та Іспанією зіграє в Києві на НСК "Олімпійський". Резервним стадіоном для всіх трьох поєдинків був обраний харківський ОСК "Металіст".
Результати жеребкування Ліги націй 2020/21 в дивізіоні А
Повністю календар матчів групи А4, в яку потрапила Україна, виглядає наступним чином:
1-й тур 3 вересня 2020 року:
Німеччина – Іспанія
Україна – Швейцарія, "Арена Львів" (21:45)
2-й тур, 6 вересня:
Іспанія – Україна
Швейцарія – Німеччина
3-й тур, 10 жовтня:
Іспанія – Швейцарія
Україна – Німеччина, НСК "Олімпійський" (21:45)
4-й тур, 13 жовтня:
Німеччина – Швейцарія
Україна – Іспанія, НСК "Олімпійський" (21:45)
5-й тур, 14 листопада:
Німеччина – Україна
Швейцарія – Іспанія
6-й тур, 17 листопада:
Іспанія – Німеччина
Швейцарія – Україна.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше УЄФА опублікував новий розклад збірної України на Євро-2020, яке було перенесено на літо 2021 року через пандемію коронавірусу.