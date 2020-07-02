Офіційно: названо міста, в яких Україна зіграє домашні матчі Ліги націй

Виконком Української асоціації футболу (УАФ) затвердив місця проведення домашніх матчів збірної України в межах Ліги націй 2020/21.

Як повідомляється на офіційному сайті організації, наша команда прийме Швейцарію у Львові на "Арені Львів", а з Німеччиною та Іспанією зіграє в Києві на НСК "Олімпійський". Резервним стадіоном для всіх трьох поєдинків був обраний харківський ОСК "Металіст".

Результати жеребкування Ліги націй 2020/21 в дивізіоні А

Повністю календар матчів групи А4, в яку потрапила Україна, виглядає наступним чином:

1-й тур 3 вересня 2020 року:

Німеччина – Іспанія

Україна – Швейцарія, "Арена Львів" (21:45)

2-й тур, 6 вересня:

Іспанія – Україна

Швейцарія – Німеччина

3-й тур, 10 жовтня:

Іспанія – Швейцарія

Україна – Німеччина, НСК "Олімпійський" (21:45)

4-й тур, 13 жовтня:

Німеччина – Швейцарія

Україна – Іспанія, НСК "Олімпійський" (21:45)

5-й тур, 14 листопада:

Німеччина – Україна

Швейцарія – Іспанія

6-й тур, 17 листопада:

Іспанія – Німеччина

Швейцарія – Україна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше УЄФА опублікував новий розклад збірної України на Євро-2020, яке було перенесено на літо 2021 року через пандемію коронавірусу.