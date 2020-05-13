Головна Новини
14 травня • оновлено в 17:28
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Офіційно: названа дата відновлення чемпіонату Італії з футболу

3.9т
Читати матеріал російською

Асамблея Серії А ухвалила рішення відновити сезон чемпіонату Італії з футболу 13 червня.

Дата визначена відповідно до рішень уряду Італії та медичних протоколiв про захист гравців, йдеться в офіційному пресрелізі.

Захисник "Торіно" Лоренцо Де Сільвестрі (праворуч)

Захисник "Торіно" Лоренцо Де Сільвестрі (праворуч)

У разі виявлення коронавiрусу у хоча б одного гравця або представника персоналу, вся команда автоматично повинна сісти на 15-денний карантин, цитує La Gazzetta dello Sport міністра спорту Італії Вінченцо Спадафора.

З 4 травня в Італії дозволили індивідуальні тренування, а з 18 дозволені групові заняття.

У Серії А залишилося провести 12 турів. Лідирує "Ювентус". Його відрив від "Лаціо" становить одне 1 очко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 травня в трьох клубах італійської Серії А "Фіорентині", "Сампдорії" і "Мілані" були зафіксовані нові випадки коронавiрусу.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Італії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Чемпіонат Італії Коронавірус
Місце
Італія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мятый-Липецкий Петя
Мятый-Липецкий Петя
Во радость великая для букмекеров
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 16 847.

    Вилікувалися: 4143. Померли: 456.

  • У світі захворіли вже понад 4,4 млн осіб, загинули – 299 тисяч.

  • У МОЗ анонсували ослаблення карантину з 22 травня: відкриють готелі і дитячі садки.

  • Вірусолог виявив, що інфіковані COVID-19 найбільш заразні за день до появи симптомів.

  • Вчені знайшли докази походження коронавірусу з Китаю.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Унион
VS
Бавария
Тотал голов Левандовски больше 1.5
2.90 Сделать ставку
Кельн
VS
Майнц
Победа Кельна
1.96 Сделать ставку
Айнтрахт
VS
Боруссия М
Победа Боруссии М с форой (0)
1.77 Сделать ставку
Хоффенхайм
VS
Герта
Герта не проиграет
1.72 Сделать ставку
Team Secret
VS
Heretics
Победа Heretics
1.60 Сделать ставку
AVEZ
VS
Heretics
Победа Heretics с форой в -2,5 раунда
1.60 Сделать ставку
Winstrike
VS
Syman
Победа Syman
1.87 Сделать ставку
Endpoint
VS
KOVA
Победа Endpoint с форой в -3,5 раунда
1.72 Сделать ставку
SKADE
VS
SMASH
Победа SMASH
1.95 Сделать ставку
Аугсбург
VS
Вольфсбург
Тотал меньше 2.5
1.91 Сделать ставку