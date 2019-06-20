Офіційно: "МанСіті" продовжив контракт із Зінченком

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко підписав новий контракт із "Манчестер Сіті" до літа 2024 року.
Інформація про це з'явилася на офіційному сайті англійського клубу.
YESSSSSSSSSSS! 🙌— Manchester City (@ManCity) 20 червня 2019 р.
5️⃣ more years of @ Azinchenko17 💙
🔵 #mancity pic.twitter.com/JlilPP5X6B
Директор "Манчестер Сіті" Чікі Бегірістайн так прокоментував цю подію:
"Прогрес Зінченка у нашій команді свідчить про те, що треба знати про його ставлення до роботи і здібностей. Він молодий, цілеспрямований і вже отримав визнання на міжнародному рівні. Зінченко ідеально вписується у нашу довгострокову стратегію. Ми раді, що він хоче залишитися з нами", — сказав один із керівників команди.
У сезоні, що завершився, Зінченко зіграв у 29 матчах, забив 1 гол і зробив 5 результативних передач. Всього у складі "Манчестер Сіті" він зіграв 37 матчів у внутрішніх англійських турнірах, в усіх цих іграх "містяни" здобули перемоги.
Як повідомляв OBOZREVATEL, відмінна гра за національну збірну і клуб "Манчестер Сіті" відбилася на вартості українського півзахисника Олександра Зінченка, яка виросла відразу на 5 мільйонів євро.
Тепер, спільно з Андрієм Ярмоленком, Зінченко ділить перше місце серед найдорожчих українських футболістів за версією авторитетного ресурсу Transfermarkt. Вартість кожного з футболістів оцінили у 20 мільйонів євро.
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