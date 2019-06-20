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Офіційно: "МанСіті" продовжив контракт із Зінченком

1.1тЧитати матеріал російською

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко підписав новий контракт із "Манчестер Сіті" до літа 2024 року.

Інформація про це з'явилася на офіційному сайті англійського клубу.

Директор "Манчестер Сіті" Чікі Бегірістайн так прокоментував цю подію:

"Прогрес Зінченка у нашій команді свідчить про те, що треба знати про його ставлення до роботи і здібностей. Він молодий, цілеспрямований і вже отримав визнання на міжнародному рівні. Зінченко ідеально вписується у нашу довгострокову стратегію. Ми раді, що він хоче залишитися з нами", — сказав один із керівників команди.

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У сезоні, що завершився, Зінченко зіграв у 29 матчах, забив 1 гол і зробив 5 результативних передач. Всього у складі "Манчестер Сіті" він зіграв 37 матчів у внутрішніх англійських турнірах, в усіх цих іграх "містяни" здобули перемоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відмінна гра за національну збірну і клуб "Манчестер Сіті" відбилася на вартості українського півзахисника Олександра Зінченка, яка виросла відразу на 5 мільйонів євро.

Тепер, спільно з Андрієм Ярмоленком, Зінченко ділить перше місце серед найдорожчих українських футболістів за версією авторитетного ресурсу Transfermarkt. Вартість кожного з футболістів оцінили у 20 мільйонів євро.

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Тема
Чемпіонат Англії
Особа
Олександр Зінченко
Тег
ФК Манчестер Сіті
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