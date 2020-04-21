Офіційно: Італія прийняла рішення по футбольному сезону 2019/20

20 квітня Рада ліги італійської Серії А прийняла одноголосне рішення дограти футбольний сезон 2019/20, який був припинений на початку березня через спалах коронавірусу в країні.
"Рада ліги італійської Серії А, засідання якої відбулося сьогодні, одноголосно підтвердила свій намір дограти спортивний сезон 2019/20 в разі отримання дозволу від уряду країни. Матчі пройдуть в повній відповідності з правилами охорони здоров'я та безпеки", – написано на офіційному сайті Серії А .
Серія А
The Laziali
Нагадаємо, що італійський чемпіонат був припинений 11 березня після 26 зіграних турів. Лідером першості є "Ювентус", який набрав 63 очки. На другому місці йде "Лаціо" з 62 пунктами в активі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент "Брешії", яка виступає в Серії А, Массімо Челліно заявляв, що не випустить свою команду на поле, якщо буде прийнято рішення про відновлення сезону.
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