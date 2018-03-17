Офіційно: ФІФА схвалила історичні рішення по ЧС-2018 в Росії

Використання системи відеодопомоги арбітрам (VAR) на ЧС-2018, який пройде в Росії, офіційно схвалено. Про це на раді ФІФА в Боготі заявив Джанні Інфантіно.

Раніше використання відеоповторів у суддівстві було схвалено на щорічних загальних зборах ІФАБ, організації, у віданні якої знаходиться зміна футбольних правил.

Мундіаль пройде з 14 червня по 15 липня і дана система на ньому буде використовувався вперше в історії чемпіонатів світу.

Крім того, рада ФІФА затвердив можливість вперше в історії проведення четвертої заміни під час додаткового часу матчів плей-офф ЧС-2018.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що Німеччина виступила з офіційною заявою щодо бойкоту ЧС-2018.