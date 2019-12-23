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23 грудня • оновлено в 19:07
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Офіційно: "Динамо" підписало заміну Бесєдіну

4.2т
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Київське "Динамо" прийняло рішення повернути Назарія Русина з оренди. Першу половину сезону нападаючий провів у складі луганської "Зорі".

Як повідомляє офіційний сайт "Динамо", через відсутність визначеності в ситуації з проваленим допінг-тестом Артема Бесєдіна керівництво клубу вирішило скористатися опцією дострокового завершення орендної угоди Русина. Український футболіст поїде на зимовий збір з першою командою "Динамо".

Артем Бесєдін

Артем Бесєдін

УНІАН

Новини
"Динамо" потрапило в топ найкращих команд в історії Ліги чемпіонів

У складі "Зорі" Русин провів 14 поєдинків в українській Прем'єр-лізі і 3 матчі у кваліфікації Ліги Європи. На його рахунку сім голів, п'ять із яких були забиті у внутрішньому чемпіонаті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київський клуб має намір позбутися великої кількості легіонерів, які рідко потрапляють до складу.

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Особи
Артем Бесєдін Назарiй Русин
Місце
Україна Київ
Теги
ФК Зоря ФК Динамо Київ
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