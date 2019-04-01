Офіційно: "Динамо" оголосило про перехід легіонера

Київське "Динамо" оголосило про трансфер бразильського півзахисника Че Че.

Прес-служба столичного клубу повідомляє, що "біло-сині" узгодили перехід 26-річного футболіста в "Сан-Паулу". Че Че вже вилетів до Бразилії для проходження медогляду і підписання особистого контракту з "Сан-Паулу".

Че Че ФК "Динамо" Київ

Нагадаємо, в "Динамо" бразилець перейшов влітку 2018 року з "Палмейраса", і відтоді провів за першу команду 16 матчів (9 у чемпіонаті УПЛ, 1 в Кубку України, 1 в Суперкубку України, 1 в кваліфікації Ліги чемпіонів і 4 в Лізі Європи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, київському "Динамо" запропонували один із найбільш епічних трансферів за участю сербського футболіста, який не зіграв жодного матчу за новий клуб в Іспанії.

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