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Офіційно: "Атлетіко" Мадрид підписав "Мессі в спідниці" з України

2.6тЧитати матеріал російською

Футболістка збірної України Ольга Овдійчук підписала контракт з мадридським "Атлетіко".

Олександр Зінченко та Ольга Овдійчук

Олександр Зінченко та Ольга Овдійчук

ФФУ

25-річна нападаюча, яку в мережі охрестили "Мессі в спідниці", перейшла з "Житлобуд-1", ставши першим придбанням іспанської команди.

"Потрапляння в чемпіонат Іспанії - це великий крок для мене. Я дуже пишаюся тим, що буду захищати кольори цього великого клубу. Я виграла всі можливі титули в Україні, і тепер хочу продовжувати рости тут. Я можу грати на різних позиціях. Моя мета - забивати голи", - цитує дівчину прес-служба мадридців.

Офіційно: "Атлетіко" Мадрид підписав "Мессі в спідниці" з України

У минулому сезоні Ольга виграла чемпіонат і Кубок України, ставши кращим бомбардиром національної першості.

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На ''носовій хустинці'': "український Мессі" забив гол-шедевр

Раніше вихованка рівненського футболу Ольга Овдійчук відзначилася фантастичним голом у матчі чемпіонату України проти ФК "Житлобуд-2". Це взяття воріт фанати назвали найкращим ударом в жіночому чемпіонаті України.

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