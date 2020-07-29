Офіційна презентація Луческу в "Динамо": о котрій та де дивитися

У четвер, 30 липня, відбудеться офіційна презентація Мірчі Луческу в якості нового головного тренера київського "Динамо".

Як повідомляється на офіційному сайті столичного клубу, вона розпочнеться о 12:00 і пройде в онлайн-форматі у зв'язку з карантином, викликаним поширенням коронавірусу в Україні. Пряму трансляцію заходу можна буде подивитися на офіційному YouTube-каналі "Динамо".

Нагадаємо, що Луческу був призначений тренером киян у четвер, 23 липня, проте вже через чотири дні в румунських ЗМІ з'явився його лист, в якому Мірча заявив, що відмовляється від роботи в "Динамо". У команді цю інформацію спростували, сказавши, що в пресу потрапив фрагмент особистого листування президента столичного клубу Ігоря Суркіса і Луческу, та опублікували повну версію їхньої розмови.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ЗМІ з'явилися імена фахівців, які увійдуть до тренерського штабу румунського наставника.