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8 січня • оновлено в 00:16
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Одноклубник Зінченка забив фантастичний гол в Кубку Англії

Одноклубник Зінченка забив фантастичний гол в Кубку Англії
М'яч полетів чітко в дев'ятку
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Португальський футболіст "Манчестер Сіті", за який виступає українець Олександр Зінченко, Бернарду Сілва відзначився неймовірним ударом в поєдинку Кубка Англії проти "Манчестер Юнайтед".

На 17-й хвилині 25-річний півзахисник отримав м'яч в глибині поля, набіг на штрафний і метрів з сімнадцяти лівою ногою сильно пробив в дальній верхній кут. Де Хеа не зміг врятувати команду від гола.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися цим шедевром.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Зінченко відзначився шикарним ударом в матчі 1/32 фіналу Кубка Англії проти "Порт Вейл" (4:1).

Футболіст збірної України вийшов зі старту і провів повну зустріч, відкривши рахунок на 19-й хвилині, забивши перший гол за свій клуб в сезоні.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпіонат Англії
Місце
Англія
Теги
ФК Манчестер Сіті ФК Манчестер Юнайтед
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