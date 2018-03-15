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Одноклубник українця: букмекери назвали нову команду Мессі

5.4тЧитати новину російською

На думку букмекерів наступною командою аргентинського нападника Ліонеля Мессі стане "Манчестер Сіті", за який виступає Олександр Зінченко. Котирування на трансфер зіркового футболіста з Іспанії до Англії становить 1.80.

Далі йдуть ПСЖ і "Манчестер Юнайтед". Коефіцієнти на такий розвиток подій становлять відповідно 5.00 і 6.00 відповідно. Також серед претендентів на аргентинця числяться "Челсі" з "Баварією" (по 7.00), "Ньюелз Олд Бойз" і "Арсенал" (по 11.00), "Бока Хуніорс" (15), Ювентус, Лос-Анджелес.

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На останньому місці в списку букмекера знаходиться "Селтік" - коефіцієнт 101.

Нагадаємо, що в середу, 14 березня, Мессі в матчі 1/8 фіналу проти "Челсі" встановив два вражаючих досягнення.

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Тема
Трансфери
Особа
Ліонель Мессі
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