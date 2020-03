Одноклубник Малиновського побив два неймовірних рекорди Ліги чемпіонів

Атакуючий півзахисник "Аталанти", за яку виступає українець Руслан Малиновський, Йосип Ілічич встановив два історичних досягнення в матчі Ліги чемпіонів проти "Валенсії".

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, спочатку словенець став найстаршим автором хет-трику у вирішальних стадіях турніру у віці 32 років і 41 дня. А забивши четвертий м'яч, він став першим футболістом, якому вдалося зробити покер у виїзному поєдинку плей-офф Ліги чемпіонів.

32y 41d - Atalanta's Josip Iličić has become the oldest player to score an away Champions League hat-trick, aged 32 years and 41 days. Evergreen. pic.twitter.com/1aOlKQxpfn