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11 березня • оновлено в 11:10
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Одноклубник Малиновського побив два неймовірних рекорди Ліги чемпіонів

1.4т
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Атакуючий півзахисник "Аталанти", за яку виступає українець Руслан Малиновський, Йосип Ілічич встановив два історичних досягнення в матчі Ліги чемпіонів проти "Валенсії".

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, спочатку словенець став найстаршим автором хет-трику у вирішальних стадіях турніру у віці 32 років і 41 дня. А забивши четвертий м'яч, він став першим футболістом, якому вдалося зробити покер у виїзному поєдинку плей-офф Ліги чемпіонів.

Йосип Ілічич проти гравців "Валенсії"

Йосип Ілічич проти гравців "Валенсії"

Нагадаємо, що "Аталанта" зуміла вперше в історії вийти у чвертьфінал Ліги чемпіонів завдяки виїзній перемозі над "Валенсією" з рахунком 4:3. Команда Малиновського обіграла іспанський клуб в обидвох матчах із загальним рахунком 8:4.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підсумками поєдинків, які відбулися 11 березня, визначилися перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів.

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Тема
Ліга чемпіонів
Місце
Іспанія Валенсія
Теги
ФК Аталанта ФК Валенсія
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