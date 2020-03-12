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12 березня • оновлено в 17:34
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Один з найкращих: УЄФА згадав неймовірний гол Ярмоленка в Лізі Європи

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Напередодні перших матчів 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА опублікував підбірку найкращих голів, забитих на цій стадії турніру за минулі роки, і включив до неї чудовий гол Андрія Ярмоленка.

Нарізка була опублікована на офіційному Twitter-акаунті Ліги Європи. Цікаво, що в неї потрапили два голи київського "Динамо" з одного і того ж матчу – домашньої перемоги над "Евертоном" в сезоні 2014/15 з рахунком 5:2. Відкрив добірку гол Ярмоленка після фірмового проходу зі зміщенням в центр і обвідним ударом у дальній кут, а закрив її гарматний постріл португальця Віторіну Антунеша в дев'ятку з-за меж штрафного.

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко

Відзначимо, що зараз колишній лівий захисник киян виступає за іспанський "Хетафе", але не є гравцем основного складу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в УЄФА вирішили привітати бразильського легіонера "Шахтаря" Тайсона з днем народження, згадавши його космічний гол за "Металіст" у Лізі Європи.

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Тема
Ліга Європи
Особи
Віторіну Антунеш Андрій Ярмоленко
Теги
ФК Динамо Київ Евертон
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Ризеспор
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