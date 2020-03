Один з найкращих: УЄФА згадав неймовірний гол Ярмоленка в Лізі Європи

Напередодні перших матчів 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА опублікував підбірку найкращих голів, забитих на цій стадії турніру за минулі роки, і включив до неї чудовий гол Андрія Ярмоленка.

Нарізка була опублікована на офіційному Twitter-акаунті Ліги Європи. Цікаво, що в неї потрапили два голи київського "Динамо" з одного і того ж матчу – домашньої перемоги над "Евертоном" в сезоні 2014/15 з рахунком 5:2. Відкрив добірку гол Ярмоленка після фірмового проходу зі зміщенням в центр і обвідним ударом у дальній кут, а закрив її гарматний постріл португальця Віторіну Антунеша в дев'ятку з-за меж штрафного.

⚽️ Which of these is the best goal ever scored in the #UEL Round of 16? pic.twitter.com/Ikae8lyURO