"Обурливо!" Відомий співак похвалився відкриттям ЧС у Росії

Британський співак Роббі Вільямс похвалився тим, що буде виступати на відкритті чемпіонату світу з футболу в Росії, який розпочнеться 14 червня.

"Дуже радий повернутися в Росію, щоб виступити на відкритті чемпіонату світу з футболу! Налаштуйтеся на початку четверга на незабутнє шоу!" - розповів на своїй сторінці у Facebook артист.

Однак цей вчинок співака підняв хвилю обурення серед інтернет-користувачів, зокрема, українських.

"Друзі, тут Роббі радіє, що летить відкрити Чемпіонат Світу в Мордор..." - написала продюсер Олена Мозгова у Facebook із закликом розповісти Вільямсу в коментарях до його посту про те, в яку країну він збирається.

"Ви підтримуєте країну-агресора!? І це всесвітньо відомий співак! Обурливо!" - написав один із користувачів соцмережі.

Багато людей також додали зображення, які закликають до бойкоту ЧС-2018.

Як писав OBOZREVATEL, раніше світ закликали до бойкоту ЧС-2018 моторошним відео.