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ЕкономікаШоу

"Обурливо!" Відомий співак похвалився відкриттям ЧС у Росії

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Британський співак Роббі Вільямс похвалився тим, що буде виступати на відкритті чемпіонату світу з футболу в Росії, який розпочнеться 14 червня.

"Дуже радий повернутися в Росію, щоб виступити на відкритті чемпіонату світу з футболу! Налаштуйтеся на початку четверга на незабутнє шоу!" - розповів на своїй сторінці у Facebook артист.

Однак цей вчинок співака підняв хвилю обурення серед інтернет-користувачів, зокрема, українських.

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"Це ж Мордор": кліп про ЧС-2018 висміяли в мережі

"Друзі, тут Роббі радіє, що летить відкрити Чемпіонат Світу в Мордор..." - написала продюсер Олена Мозгова у Facebook із закликом розповісти Вільямсу в коментарях до його посту про те, в яку країну він збирається.

"Ви підтримуєте країну-агресора!? І це всесвітньо відомий співак! Обурливо!" - написав один із користувачів соцмережі.

Багато людей також додали зображення, які закликають до бойкоту ЧС-2018.

Як писав OBOZREVATEL, раніше світ закликали до бойкоту ЧС-2018 моторошним відео.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Особа
Роббі Вільямс
Місце
Росія
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Русский Солдат
Русский Солдат
Свидурни, весь мир готовится к футбольному празднику, а вы к утилизации.
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