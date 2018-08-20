Обставив Мессі та Роналду: 5 оскарів 5-го туру УПЛ

Багато хто чекав інтриги та пристрастей в цьому турі від боротьби лідерів - "Динамо" і "Олександрії", але явно дивився не туди. Красивий гол бісіклетойю в Полтаві, шоу в Чернігові та здивування в Одесі - 5-й тур УПЛ не розчарував в розмаїтті.

Герой туру: Віктор Циганков

Проте, відразу все-таки про київський матч, де зустрілися лідери УПЛ на той момент - "Динамо" та "Олександрія". Знову очікувані 1:0 на користь киян, але вельми героїчні для Віктора Циганкова.

Втім, Циганкову вже не звикати - вийшов, узяв основну частку атаки на себе та забив переможний гол. Спочатку Циганкова залишили в запасі, давши відпочити перед матчами з "Аяксом" в Лізі чемпіонів. Але коли справа йшла до нічиєї, Олександр Хацкевич випустив Циганкова. І той зробив свою справу, здобувши важливу перемогу для "Динамо" і зберігши перевагу над конкурентами.

І хоча "Динамо" після перемоги над "олександрійцями" залишилося на 3-му рядку, маючи однакову кількість очок з "Шахтарем" і "Олександрією", у киян в активі перенесений матч в запасі (з "Маріуполем"), що, найімовірніше, дасть їм ще 3 очка.

Невдаха туру: воротар "Карпат" Максим Кучинський

Хто явно "встав не з тієї ноги" в день матчу, так це голкіпер "Карпат" Максим Кучинський. У цьому сезоні молодий воротар львів'ян поки не відрізняється стабільністю і великою надійністю, але матч в Чернігові з "Десною" Кучинський провалив.

На його рахунку - дві результативні помилки під час гольових епізодів, коли голкіпер повинен був діяти впевненіше-жорсткіше і не допустити до ударів суперника.

Гол туру: удар бісіклетою Владислава Кулача

Тут, як то кажуть, "без коментарів" - фантастичний удар через себе, який далеко не завжди вдається навіть Мессі та Роналду.

Цим голом форвард "Ворскли" Кулач зрівняв рахунок в матчі (а в підсумку полтавці виграли у "Маріуполя" - 2:1).

Втім, не менш красивим, але в плані комбінаційної гри та командних дій вийшов гол захисника "Карпат" Дениса Мірошниченко.

Ключовий момент туру: "Чорноморець" на 4-му місці

Від кого не очікувалося, так не очікувалося - "Чорноморець" тихо-мовчки, а виявився на четвертому місці в УПЛ з 4-очковим відставанням від 3-ї позиції.

На старті сезону "Чорноморець" виглядав (і залишається таким) однією з найслабших команд в Прем'єр-лізі за складом. Також влітку "Моряків" здорово "пересмикнули", спочатку понизивши в Першу лігу, а потім повернувши назад, що здорово вплинуло на підготовку одеситів до сезону.

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Але все виявилося не настільки сумно, як здавалося. Ветерани команди Сергій Литовченко, Руслан Бабенко і Анатолій Діденко утворили добротне ядро ​​команди, навколо якої непогано проявляє себе молодь. Ну і головне - тренерський настрій та робота Ангела Червенкова. Болгарський фахівець чітко будує гру на результат, витискаючи максимум зі скромних ресурсів і повернувши "Морякам" бойовий дух (що явно було втрачено в кінці минулого сезону). В результаті одесити вдома здолали "Олімпік" на старті сезону та міцну "Десну", а також вигризли нічию з "Зорею" і розписали мирову з "Арсеналом-Київ". А програли "Моряки поки тільки" Карпатам".

Картина туру: Карраскаль "возить" захист "Десни"

У минулому сезоні хавбек "Карпат" Хорхе Карраскаль завоював серця вболівальників своєю технікою. І хоча на початку нинішнього чемпіонату колумбієць дещо "зажурився" в плані гри, але зараз нагадав, що вміє творити з м'ячем. У ролі фішок тепер виступили футболісти "Десни".

Фінтами в Чернігові Карраскаль нагадав свій гол в минулому сезоні в ворота "Чорноморця", також з лівого флангу красиво обігравши суперника та забивши з гострого кута.