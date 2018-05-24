"Камені не кидати": обраний девіз збірної Росії на ЧС-2018

Збірна Росії з футболу визначилася з девізом, який буде надрукований на автобусі команди і рекламних буклетах. Слоган звучить наступним чином: "Грай з відкритим серцем".
Фанати не змогли залишитися байдужими і всіляко обстібати девіз, запропонувавши кілька своїх.
Девізи інших збірних:
Німеччина - "Давайте разом напишемо історію".
Англія - "Зробіть нас переможцями".
Саудівська Аравія - "Лицарі пустелі".
Аргентина - "Разом за мрією".
Австралія - "Будь хоробрим, будь сміливим," соккеруз "в зелено-золотом".
Бельгія - "Червоні Дияволи" на завданні".
Бразилія - "Більше, ніж 5 зірок, 200 мільйонів сердець".
Колумбія - "Одна мрія, три кольори і 50 мільйонів сердець".
Коста-Ріка - "Немає нічого неможливого, коли грає вся країна".
Хорватія - "Маленька країна, великі мрії".
Данія - "Разом творимо історію".
Єгипет - "Коли ви говорите про Фараонів, світ повинен встати і слухати".
Іспанія - "Разом ми невразливі".
Франція - "Ваша сила, наша пристрасть. Вперед, Сині!".
Ісландія - "Давайте виконаємо нашу мрію".
Японія - "Час битви, сині самураї!".
Марокко - "Атлаські леви, марокканські серця з вами".
Мексика - "Зроблено в Мексиці, створені для перемоги".
Нігерія - "Крила африканської гордості".
Панама - "Панама! Сила двох морів".
Перу - "Ми повернулися! Тут їдуть 30 мільйонів перуанців".
Польща - "Вперед, Польща!".
Португалія - "Славне минуле, історичне сьогодення".
Південна Корея - "Тигри Азії, Завойовники світу".
Іран - "80 мільйонів людей, 1 нація, 1 серцебиття".
Сенегал - "Неможливо - це не по-сегенальскі".
Сербія - "Одна команда, одна мрія - Сербія".
Швеція - "Разом за Швецію!".
Швейцарія - "Чотири мови, одна нація".
Туніс - "Росія, до вас летять орли - рука об руку вболівальники і гравці".
Уругвай - "Сонце сяє в Росії на світло-блакитному небі".
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