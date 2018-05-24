"Камені не кидати": обраний девіз збірної Росії на ЧС-2018

Збірна Росії з футболу визначилася з девізом, який буде надрукований на автобусі команди і рекламних буклетах. Слоган звучить наступним чином: "Грай з відкритим серцем".

Фанати не змогли залишитися байдужими і всіляко обстібати девіз, запропонувавши кілька своїх.

Девізи інших збірних:

Німеччина - "Давайте разом напишемо історію".

Англія - ​​"Зробіть нас переможцями".

Саудівська Аравія - "Лицарі пустелі".

Аргентина - "Разом за мрією".

Австралія - ​​"Будь хоробрим, будь сміливим," соккеруз "в зелено-золотом".

Бельгія - "Червоні Дияволи" на завданні".

Бразилія - ​​"Більше, ніж 5 зірок, 200 мільйонів сердець".

Колумбія - "Одна мрія, три кольори і 50 мільйонів сердець".

Коста-Ріка - "Немає нічого неможливого, коли грає вся країна".

Хорватія - "Маленька країна, великі мрії".

Данія - "Разом творимо історію".

Єгипет - "Коли ви говорите про Фараонів, світ повинен встати і слухати".

Іспанія - "Разом ми невразливі".

Франція - "Ваша сила, наша пристрасть. Вперед, Сині!".

Ісландія - "Давайте виконаємо нашу мрію".

Японія - "Час битви, сині самураї!".

Марокко - "Атлаські леви, марокканські серця з вами".

Мексика - "Зроблено в Мексиці, створені для перемоги".

Нігерія - "Крила африканської гордості".

Панама - "Панама! Сила двох морів".

Перу - "Ми повернулися! Тут їдуть 30 мільйонів перуанців".

Польща - "Вперед, Польща!".

Португалія - ​​"Славне минуле, історичне сьогодення".

Південна Корея - "Тигри Азії, Завойовники світу".

Іран - "80 мільйонів людей, 1 нація, 1 серцебиття".

Сенегал - "Неможливо - це не по-сегенальскі".

Сербія - "Одна команда, одна мрія - Сербія".

Швеція - "Разом за Швецію!".

Швейцарія - "Чотири мови, одна нація".

Туніс - "Росія, до вас летять орли - рука об руку вболівальники і гравці".

Уругвай - "Сонце сяє в Росії на світло-блакитному небі".

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