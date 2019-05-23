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Обігравав України на Євро-2016: ЗМІ назвали ім'я нового тренера "Динамо"

5.1тЧитати матеріал російською

Новим головним тренером київського "Динамо" може стати відомий польський фахівець Адам Навалка.

Саме цей 61-річний фахівець веде переговори з керівництвом київського клубу, який влітку розпрощається з нинішнім наставником Олександром Хацкевичем, пише zbirna.com.

Останнім місцем роботи Навалки був познанський "Лех", у якому він був головним тренером усього чотири місяці. До цього досвідчений фахівець п'ять років стояв біля керма національної збірної Польщі, з якою був учасником Євро-2016 і ЧС-2018.

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Адам Навалка

Адам Навалка

PZPN

До слова, на континентальній першості підопічні Навалки зустрічалися зі збірною України. "Кадра" обіграла наших співвітчизників 1:0 і дійшла до чвертьфіналу, де лише в серії пенальті поступилася майбутнім переможцям португальцям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нинішній наставник "Динамо" Олександр Хацкевич може очолити російський клуб.

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